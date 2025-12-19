La Junta de Directores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) informó que en el próximo mes de enero de 2026 abrirá el proceso de recepción de postulaciones para ocupar el cargo de nuevo rector (a) de esa academia.

El llamado se realiza en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la institución y de la resolución JD-11-2025-01 de su Junta de Directores, que establece los pasos a seguir para la conformación de una terna de candidatos que será sometida al poder ejecutivo, con el fin de seleccionar al nuevo rector o rectora de la entidad para el próximo período de cuatro años.

En este sentido, el organismo de máxima autoridad de esa entidad académica designó una comisión con varios de sus miembros, que se encargará de la coordinación y seguimiento de un proceso abierto y competitivo.

El Estatuto Orgánico del ISFODOSU, organismo desconcentrado del Minerd, establece como requisitos para postularse a rector/a contar con formación y experiencia académica y de gestión, de probada solvencia moral. También, prestigio intelectual con reconocida incidencia positiva en los ámbitos científico, cultural y educativo, entre otros requisitos.

Los detalles sobre el proceso de selección y evaluación de candidatos serán informados al momento de su apertura, en medios de alcance nacional y en los portales del ISFODOSU (isfodosu.edu.do) y del Minerd (ministeriodeeducacion.gob.do), así como a través de sus redes sociales (isfodosurdo y educacionrd).

