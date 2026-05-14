IRONMAN 70.3 Cap Cana será este domingo 17 de mayo; habrá cierre de tramo en la Autovía del Coral

La Ciudad Destino Cap Cana recordó a la ciudadanía que este próximo domingo 17 de mayo se realizará por tercer año consecutivo la competencia IRONMAN 70.3 Cap Cana, con la participación de más de mil atletas nacionales e internacionales.

En ese sentido, tanto dentro como fuera del destino serán bloqueadas algunas vías de acceso para la carrera de ciclismo que forma parte del triatlón.

De manera conjunta con todas las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Comisión Militar y Policial (COMIPOL), Policía Nacional, RD Vial, Policía Turística (POLITUR) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), serán bloqueadas la Autovía del Coral y la avenida que accede directamente a la ciudad destino en dirección oeste-este, desde la entrada de Higüey hasta la entrada de Cap Cana, en la calzada sur.

El bloqueo será a partir de las 3:00 de la madrugada de ese domingo y hasta la 1:00 de la tarde del mismo día.

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Los atletas comenzarán su reto IRONMAN 70.3 Cap Cana nadando 1.9 kilómetros, equivalentes a 1.2 millas, en las aguas cristalinas de la costa privada y playa de Cap Cana, en el océano Atlántico.

Una vez fuera del agua, los atletas se dirigirán al área de transición, ubicada a 200 metros de la salida del curso de natación, y se embarcarán en un recorrido en bicicleta de una sola vuelta, con una distancia de 90 kilómetros, equivalentes a 56 millas, que atravesará las calles y los jardines de Cap Cana hasta la carretera nacional.

La carrera a pie será de 21.1 kilómetros, equivalentes a 13.1 millas, y atravesará la comunidad turística de Cap Cana en un recorrido plano que llevará a los atletas hasta la reconocida Marina de Cap Cana, rodeados de un entorno costero.

La línea de meta estará situada en Playa Juanillo, cerca del Hotel Margaritaville. Los atletas cruzarán la meta entre palmeras y con el mar de fondo, como cierre del triatlón IRONMAN 70.3 Cap Cana.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más