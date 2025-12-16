La Policía Nacional en Santiago notificó que se realizan investigaciones en torno a la muerte de un joven de 28 años de edad, quien habría sido baleado mientras se encontraba en una finca ubicada en la calle principal del sector Los Solares de Santiago, donde se presume robaba plátanos.

El joven fallecido fue identificado como Christofer Peña, también conocido como Omin, de 28 años de edad, quien murió en un centro de salud de la comunidad, donde había sido recluido para recibir asistencia médica.

El cuerpo de Christofer Peña fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en el cementerio Jesús Está Vivo, del sector El Ingenio, para los fines legales establecidos por la ley.

De acuerdo con informaciones preliminares, las circunstancias en que se produjo la herida al joven Christofer Peña no han podido establecerse; no obstante, se maneja la versión de que el hoy occiso habría sido sorprendido en la finca sustrayendo plátanos, razón por la cual le habrían disparado.

Con relación al caso, la Policía reportó que el propietario de la finca fue arrestado para fines de investigación.

“Al lugar del hecho acudieron miembros de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo dos racimos de plátanos, un cuchillo, un par de chancletas, una gorra y varios casquillos calibre 9 milímetros”, se precisa en la nota policial.

