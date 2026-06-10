Las autoridades investigan la muerte de una adolescente de 13 años que sufrió una herida de arma blanca en un hecho ocurrido en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, provincia Santo Domingo, informó este miércoles la Policía Nacional, que precisó que dos menores se encuentran retenidos por el caso.

La víctima, identificada como Zarah Diroche Montero, fue encontrada sin vida en una propiedad privada del sector.

Por el caso, dos adolescentes de 12 y 13 años permanecen bajo custodia de las autoridades, de acuerdo con los protocolos establecidos para situaciones que involucran a menores de edad.

La investigación está a cargo de organismos especializados y del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes.

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En la escena fueron recolectadas varias evidencias, entre ellas un arma blanca y bebidas alcohólicas, mientras que el cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de los estudios de rigor.

Las autoridades indicaron que, debido a la naturaleza del caso y a que los involucrados son menores de edad, no ofrecerán por el momento más detalles sobre el proceso investigativo.

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