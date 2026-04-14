La deficiencia en agua potable en lugares como Cienfuegos, Baracoa, La Joya, Dorado II y otros sectores late en la Ciudad Corazón, a pesar de los RD$ 5 mil millones que el Gobierno afirma haber invertido en cinco años.

Para muestra, varios botones. En el barrio Baracoa no hubo agua potable desde el mediodía del sábado 11 de abril hasta pasado el mediodía del lunes 13.

Desde el distrito municipal Santiago Oeste, el pastor Pablo Ureña denunció que la deficiencia en el servicio es constante. En esta zona hay un acueducto de inauguración reciente.

“No sé lo que pasa, pero cada vez que secan el canal no tenemos agua, y eso es muy recurrente”, afirmó el predicador evangélico.

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En el sector El Dorado II, los usuarios celebraron que el fin de semana tuvieron “mucha agua”, luego de varios días sin el servicio. Hasta la redacción de www.acento.com.do, en Santiago, han llegado denuncias de sectores que han permanecido sin agua hasta 10 días, en la mayoría de los casos sin una explicación de las autoridades.

“Los habitantes de El Dorado II y zonas aledañas hemos venido sufriendo las inclemencias derivadas del cambio en el sistema de distribución de agua potable, recibiendo el suministro apenas dos días a la semana”, afirmó una ciudadana consultada.

Coraasan. Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do

Agregó que esta situación genera gastos extras en el presupuesto familiar, además de múltiples dificultades en las labores domésticas.

A todo esto, la gerencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) responde con el reiterado argumento de que nunca antes se había invertido tanto en soluciones de agua potable y saneamiento en Santiago como en los últimos cinco años.

“La inversión realizada se ha focalizado en las rehabilitaciones y ampliaciones de sistemas, ya que históricamente ha habido un pasivo de inversión en el sector agua potable y saneamiento en la provincia”, planteó el director general de Coraasan, Andrés Cueto Rosario.

El funcionario agregó que, para poder suplir la demanda actual de 190 millones de galones de agua por día, es necesario continuar con la construcción de nuevas estaciones de bombeo y tanques de abastecimiento a la altura adecuada, debido al crecimiento de la población.

Justo este lunes 13 de abril de 2026, la gerencia de Coraasan confirmó que varios sistemas funcionan de manera intermitente por la turbidez en el agua en la planta de los 10 millones de galones de Nibaje y en los acueductos de Cienfuegos, La Canela, Las Charcas, La Barranquita, así como en Villa González I y II.

Demanda y producción

Santiago requiere 190 millones de galones de agua por día, según datos de Coraasan, pero solo se distribuyen 160 millones, lo que refleja un déficit de 30 millones diarios.

A diario, los ejecutivos de Coraasan enfrentan reclamos de muchos sectores, donde las denuncias por la merma en el servicio forman parte de la cotidianidad.

“Coraasan operaba en 2020 con un déficit de 45 millones de galones de agua potable cada día, por deficiencias en el sistema heredado de administraciones pasadas”, afirman representantes de la entidad.

Coraasan tiene capacidad para procesar 184 millones de galones diarios; no obstante, la producción se mantiene en 160 millones. La gerencia lo atribuye a que no siempre todos los sistemas operan al 100 %, debido a factores como la disminución de agua en los embalses que suplen el Acueducto Cibao Central y el aumento de la turbidez, especialmente en tiempos de lluvias.

Uno de los factores que inciden en la baja potabilización del agua está ligado a la época de sequía, que provoca una disminución notable en la cota de las presas, como es el caso de Tavera, que suele bajar hasta 322 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo este el nivel mínimo para la captación óptima de agua cruda para su posterior potabilización.

Usuarios, cobranza y pérdidas

Coraasan, creada por la Ley 582 del 4 de abril de 1977, cuenta con 200,843 clientes registrados, según cifras oficiales. En tanto, los habitantes que reciben agua potable suman 810,475 de un total de 1,074,679 en la provincia (2022).

Un porcentaje de la población, sobre todo en zonas más alejadas del centro urbano, recibe el servicio a través del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).

Además de la disminución en la captación de agua, Coraasan enfrenta otros retos, como la medición del servicio: de los 200,843 clientes registrados, solo el 60 % tiene contador; el resto paga una tarifa fija que varía según el tipo de contrato y el sector.

Por ejemplo, en sectores de clase media la tarifa fija es de RD$ 1,160.00 mensuales, mientras que en barrios de menores ingresos este monto es menor.

A esto se suma que Coraasan solo cobra el 70 % del agua que distribuye, con una recaudación mensual promedio de RD$ 240 millones; el 30 % restante, no cobrado, representa unos RD$ 70 millones.

En las plantas de tratamiento de Coraasan se procesan y distribuyen 160 millones de galones diarios. El costo de producción es de 52.34 pesos por cada metro cúbico.

“En América Latina, el costo promedio del servicio de agua (producción, distribución y administración) se estima entre 0.45 y 0.90 dólares por metro cúbico. El valor de 52.34 estaría en la parte más alta del rango”, consideró el exdirector de Coraasan, Hámlet Otáñez.

Sistemas manejados por Coraasan

Las Charcas

La Barranquita

Acueducto de Inoa

Acueducto de Sajoma

Acueducto Villa González I

Acueducto Villa González II

13 sistemas de pozos tubulares

Acueducto Cibao Central Noriega I

Acueducto Cibao Central Noriega II

Acueducto La Canela (5 millones de galones diarios)

Acueducto Cienfuegos (23 millones de galones diarios)

Acueducto de Nibaje (25 millones de galones diarios)

Acueducto de Nibaje (10 millones de galones diarios)

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más