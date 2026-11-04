El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez García, anunció un conjunto de medidas con las que busca reducir los tapones en el Gran Santo Domingo, entre ellas la modernización de los semáforos, el control de los vehículos pesados y el regreso de la inspección técnica vehicular, conocida popularmente como "la revista", durante el primer semestre de 2027.

El funcionario aseguró que el congestionamiento vehicular que afecta diariamente a miles de conductores tiene solución y explicó que la institución trabaja en una estrategia que combina tecnología, fiscalización y organización del tránsito.

Entre las principales acciones figura la recuperación de la red semafórica mediante sistemas inteligentes, cuyos primeros equipos podrían entrar en funcionamiento entre enero y febrero de 2027.

También se contempla el fortalecimiento de un centro de monitoreo del tránsito, la digitalización de los procedimientos de fiscalización y la reorganización de la circulación de los vehículos de carga.

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Los anuncios fueron realizados por Méndez al referirse a los problemas de movilidad que afectan al Gran Santo Domingo y a las medidas que pretende ejecutar la institución para enfrentarlos.

La revista vehicular podría regresar en 2027

Uno de los principales anuncios del Intrant es la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), prevista para el primer semestre de 2027, como parte de la aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Méndez explicó que la institución trabaja junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas para identificar el mecanismo que permita poner en marcha el servicio dentro del plazo proyectado.

La iniciativa contempla la participación de talleres automotrices certificados, que deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por las autoridades.

El proceso también incluirá la acreditación de los técnicos responsables de realizar las inspecciones, quienes deberán validar los resultados de las evaluaciones.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, las certificaciones deberán contar tanto con el respaldo de los establecimientos autorizados como con la aprobación del Intrant.

La inspección busca verificar que los vehículos cumplan con las condiciones técnicas necesarias para circular de manera segura por las vías públicas.

Aunque las autoridades proyectan iniciar el servicio durante los primeros seis meses de 2027, todavía no se ha anunciado una fecha definitiva para su implementación.

Semáforos inteligentes y monitoreo del tránsito

Otro de los componentes del plan es la modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo, con el propósito de mejorar la circulación en las principales avenidas e intersecciones.

Méndez informó que los primeros sistemas inteligentes podrían comenzar a funcionar entre enero y febrero del próximo año.

Además, el Intrant trabaja en el fortalecimiento de un centro de monitoreo que permitirá supervisar el comportamiento del tránsito mediante herramientas tecnológicas y cámaras instaladas en diferentes vías.

La institución también contempla avanzar en la digitalización del sistema de multas, como parte de las medidas para mejorar los procesos de fiscalización y hacer cumplir las disposiciones de tránsito.

Mayor control de vehículos pesados y motocicletas

El director del Intrant señaló que trabaja de manera coordinada con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Comisión Militar y Policial (Comipol) y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo para regular la circulación de los vehículos pesados.

Una de las medidas busca garantizar que los camiones transiten por el carril derecho de las principales vías, respetando las disposiciones y los puntos de circulación establecidos.

El funcionario explicó que se encuentra en evaluación la aplicación de un plan piloto diseñado en 2022, que contempla la organización de las rutas utilizadas por el transporte de carga.

En cuanto a las motocicletas, Méndez indicó que se pretende reforzar los controles para que las personas que adquieran estos vehículos cuenten con casco protector y licencia de conducir.

La propuesta contempla involucrar a los establecimientos dedicados a la comercialización de motocicletas para mejorar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

El funcionario también sostuvo que la solución a los problemas de tránsito requiere la coordinación entre las instituciones responsables y el cumplimiento de las regulaciones por parte de los conductores.

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