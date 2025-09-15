El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que este lunes 15 de septiembre dará inicio a la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2025, un levantamiento clave que permitirá actualizar los datos de cómo se mueven los habitantes del Gran Santo Domingo y municipios cercanos, con el propósito de diseñar soluciones más efectivas en el tránsito y el transporte público.
La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Apoyo a la implementación del plan de movilidad urbana sostenible del Gran Santo Domingo (AIPMUS)”, con financiamiento de la Unión Europea y coordinación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El proceso, que se extenderá hasta diciembre de este año, contempla la visita a más de 7,000 hogares y la entrevista de más de 50,000 personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como en Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, La Caleta, Boca Chica y San Cristóbal.
La encuesta recabará información sobre motivos y frecuencia de los viajes, medios de transporte utilizados, costos, transbordos, accesibilidad y tiempos de desplazamiento, incluyendo trayectos a pie. Todos los miembros del hogar mayores de 10 años participarán en el levantamiento.
Para garantizar transparencia, el Intrant explicó que los encuestadores estarán claramente identificados con un chaleco amarillo y azul y un carnet con nombre y código QR, que podrá ser escaneado para validar su autenticidad.
Asimismo, la institución dispondrá en sus canales oficiales la información necesaria para la verificación del personal y las preguntas realizadas.
“Estos datos serán la base para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía: desde nuevas rutas y mejoras en la infraestructura, hasta políticas de transporte más seguras, inclusivas y sostenibles”, destacó el Intrant.
La institución exhortó a la población a colaborar con el proceso, recordando que la participación de cada hogar es fundamental para construir un sistema de transporte más moderno, seguro y eficiente.
Noticias relacionadas
Continúan operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional
Intrant lanza operativo de inspección vehicular por Día de la Restauración
El alto costo financiero del cambio de giros a la izquierda en el Distrito Nacional
Transportistas Unificados piden al Gobierno implementar transporte masivo y eficiente
Compartir esta nota