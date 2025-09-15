El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que este lunes 15 de septiembre dará inicio a la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2025, un levantamiento clave que permitirá actualizar los datos de cómo se mueven los habitantes del Gran Santo Domingo y municipios cercanos, con el propósito de diseñar soluciones más efectivas en el tránsito y el transporte público.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Apoyo a la implementación del plan de movilidad urbana sostenible del Gran Santo Domingo (AIPMUS)”, con financiamiento de la Unión Europea y coordinación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El proceso, que se extenderá hasta diciembre de este año, contempla la visita a más de 7,000 hogares y la entrevista de más de 50,000 personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como en Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, La Caleta, Boca Chica y San Cristóbal.

La encuesta recabará información sobre motivos y frecuencia de los viajes, medios de transporte utilizados, costos, transbordos, accesibilidad y tiempos de desplazamiento, incluyendo trayectos a pie. Todos los miembros del hogar mayores de 10 años participarán en el levantamiento.

Para garantizar transparencia, el Intrant explicó que los encuestadores estarán claramente identificados con un chaleco amarillo y azul y un carnet con nombre y código QR, que podrá ser escaneado para validar su autenticidad.

Asimismo, la institución dispondrá en sus canales oficiales la información necesaria para la verificación del personal y las preguntas realizadas.

“Estos datos serán la base para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía: desde nuevas rutas y mejoras en la infraestructura, hasta políticas de transporte más seguras, inclusivas y sostenibles”, destacó el Intrant.

La institución exhortó a la población a colaborar con el proceso, recordando que la participación de cada hogar es fundamental para construir un sistema de transporte más moderno, seguro y eficiente.

