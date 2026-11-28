El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) fiscalizó al joven artista urbano Banel López, conocido artísticamente como Linse Way, por interrumpir la circulación vehicular en el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido popularmente como el puente de la 17, mientras realizaba la grabación de un video musical.

De acuerdo con la institución, durante el rodaje fueron detenidos dos vehículos sobre el puente, una maniobra que provocó la obstrucción del tránsito y que está prohibida por la legislación dominicana.

El INTRANT explicó que la actuación constituye una infracción al numeral 10 del artículo 237 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe estacionar o detener vehículos en puentes, túneles y pasos a desnivel, entre otros lugares.

Asimismo, señaló que el párrafo IV del referido artículo establece sanciones económicas de uno a tres salarios mínimos del sector público centralizado para quienes incurran en infracciones relacionadas con el estacionamiento en lugares prohibidos.

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Tras lo ocurrido, López ofreció disculpas públicas y aseguró que la grabación tuvo una duración aproximada de 30 segundos.

El artista manifestó que desconocía que debía solicitar una autorización para realizar este tipo de producción en la vía pública y exhortó a otras personas que tengan previsto grabar contenido audiovisual en espacios públicos a gestionar los permisos correspondientes.

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