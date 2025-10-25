Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por agentes policiales, incautaron 10 paquetes de presunta cocaína (más de 10,000 gramos) durante un operativo conjunto y de interdicción, realizado en la provincia de Barahona.

En un comunicado de prensa, la DNCD explicó que los equipos actuantes, tras recibir informes de inteligencia, de que el conductor de un carro marca Ford, Fusión, pretendía realizar una presunta transacción de sustancias narcóticas, montaron un operativo de seguimiento y vigilancia para capturar al individuo.

Iniciada la operación, bajo la coordinación del Ministerio Publico, fue interceptado en la carretera Enriquillo del sector Los Maestros, el conductor del vehículo, descubriendo en la parte trasera del baúl, una caleta conteniendo dentro un bulto de color rojo, con 10 paquetes de la sustancia, con un peso superior a los 10,000 gramos.

Durante la intervención resultó detenido, C.Q.G, de 54 años, quien será sometido a la justicia en la provincia de Barahona, en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de microtráfico de drogas.

Los 10 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

