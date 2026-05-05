La audiencia de medida de coerción contra la Constructora Grupo Paceo y su gerente, Joan Fernando González, fue aplazada luego de que la jueza apoderada del caso decidiera inhibirse por conocer personalmente a una de las víctimas. Así lo informó el abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de varios querellantes.

Pérez explicó que, además de la inhibición, durante la audiencia surgieron otras situaciones que incidieron en el aplazamiento. Entre ellas, la comparecencia de nuevos abogados que representan a víctimas que ya habían presentado querellas formales ante el Ministerio Público, pero que no fueron incluidas en la solicitud de medida de coerción.

El jurista señaló que esta exclusión deja fuera del proceso a varios afectados, por lo que esperan sostener una reunión con el fiscal investigador del caso para esclarecer las razones de dicha omisión.

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Arrestado cuando intentaba salir del país

El pasado viernes, las autoridades arrestaron a González cuando intentaba abandonar el territorio nacional a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en virtud de una orden judicial emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El imputado enfrenta acusaciones por su presunta vinculación con una estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto West Side Punta Cana, ubicado en la provincia La Altagracia.

Grupo Paceo rechaza las acusaciones

Frente a los señalamientos, la empresa Grupo Paceo calificó las acusaciones de infundadas y malintencionadas. Su representante, Jorge Lora Castillo, aseguró que el proyecto registra un avance de aproximadamente el 80 %, con más de 120 viviendas entregadas y otras 40 en ejecución, y destacó que varias familias ya residen en el complejo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más