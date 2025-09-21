Este domingo 21 de septiembre concluye el verano 2025 en el hemisferio norte, tras 93 días y 15 horas de duración.

El meteorólogo Jean Suriel explicó que pesar de la transición al otoño, las temperaturas de alto calor se mantendrán en la República Dominicana durante cinco semanas más, hasta finales de octubre, debido a la ubicación tropical del país.

🔴🔴ATENTOS | Hoy es el último día del verano 2025 en el hemisferio norte, una estación extremadamente sofocante que se extendió durante 93 días y 15 horas: mañana lunes 22 de septiembre ocurre la transición al otoño. 🔴Aunque despidamos al verano, las temperaturas calurosas… pic.twitter.com/qlrQtY0SMo ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. — Jean Suriel (@JeanSuriel) September 21, 2025

Según Suriel, el verano de 2025 fue el tercero más caluroso de la historia, solo superado por los de 2023 y 2024.

Este domingo la incidencia de una vaguada provocará lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio, con mayor probabilidad de aguaceros en el norte, noreste, noroeste, Cordillera Central, sur y sureste.

Mañana lunes persistirán las temperaturas muy elevadas en todo el país y la vaguada generará lluvias en la tarde y la noche; mientras que el martes habrá un ambiente igualmente caluroso con precipitaciones moderadas en la tarde.

El miércoles se espera la cercanía de la onda tropical 38, que aumentará el potencial de aguaceros significativos acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones repentinas.

Jueves y viernes se mantendrá un panorama meteorológico lluvioso por la onda tropical y una nueva vaguada, con vientos húmedos que, junto a las altas temperaturas, podrían intensificar ráfagas y acumulados de agua.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más