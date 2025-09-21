El Ministerio de Defensa informó que el sábado 20, a las 12:00 horas, sus sistemas de ciberseguridad detectaron un incremento abrupto de solicitudes dirigidas a los portales mide.gob.do y c5iffaa.gob.do, consistente con un intento de ciberataque masivo orientado a interrumpir la disponibilidad de los servicios.

El propósito de la ofensiva era saturar la infraestructura tecnológica mediante el envío de solicitudes en un corto periodo de tiempo, dificultando el acceso de usuarios legítimos y explorando posibles debilidades en las configuraciones de los sistemas. Gracias a los controles de seguridad ya establecidos, el incidente fue mitigado de manera efectiva.

Durante ese tiempo, se registraron picos de tráfico de gran intensidad en ambos portales, que fueron controlados progresivamente hasta restablecer la normalidad, sin evidencia de compromiso ni afectación a la información. La evaluación determinó que se trató de tráfico automatizado de alto volumen orientado a agotar recursos y mapear rutas de abuso, sin que se registraran intrusiones.

El impacto operativo fue mitigado, con latencia temporal en los momentos de mayor intensidad, pero la disponibilidad general de los servicios se mantuvo, según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

“El pico de tráfico malicioso fue bloqueado con éxito; los servicios permanecieron disponibles y la información no se vio comprometida. Nada está 100 % seguro en el mundo digital, pero gracias a las actualizaciones constantes de nuestra tecnología y al recurso humano altamente capacitado con que cuenta el país, la República Dominicana mantiene seguras sus infraestructuras tecnológicas," afirmó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.

Añadió, asimismo, que con los ajustes realizados, el C5I refuerza su capacidad de contención ante eventuales intentos, garantizando la continuidad del servicio y la protección de los portales institucionales.

Este hecho demuestra el compromiso del Ministerio de Defensa con la protección del territorio físico, el espacio aéreo nacional y el entorno digital, garantizando que las plataformas institucionales permanezcan seguras y siempre disponibles para la ciudadanía, indica el documento.