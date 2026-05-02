INTEC convoca a más de 3,000 bachilleres a una jornada para elegir carrera en su campus

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) organizó el INTEC Fest 2026, una jornada en la que, según datos suministrados por la institución, participaron más de 3,000 estudiantes de secundaria y alrededor de 200 padres y tutores, con el objetivo de orientar la elección de carrera mediante recorridos por el campus, sesiones informativas y conversaciones con estudiantes, docentes y egresados.

La actividad se desarrolló en bloques horarios entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. El formato combinó elementos típicos de una feria —música, dinámicas recreativas y experiencias “inmersivas”— con visitas a aulas, laboratorios y auditorios, donde los asistentes realizaron preguntas sobre planes de estudio y el tipo de formación que recibirían.

Desde la Vicerrectoría Académica, Shajira Nazir planteó que la intención es que los estudiantes puedan “proyectarse” en una carrera antes de decidir. La institución sostuvo que el componente diferencial es el contacto directo con quienes ya cursan los programas, algo que, en la práctica, se acerca a una estrategia de captación de matrícula en un mercado universitario cada vez más competitivo.

Una parte del evento estuvo dirigida a familiares, con charlas enfocadas en expectativas profesionales y retorno de la inversión educativa. Entre los temas anunciados por INTEC figuraron empleabilidad, emprendimiento y experiencias de egresados una década después de graduarse.

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Acreditaciones y empleabilidad: los argumentos que INTEC pone sobre la mesa

INTEC subrayó que varias de sus carreras cuentan con acreditaciones nacionales e internacionales. Mencionó, entre otras, acreditaciones para ingenierías por ABET y avales para Medicina por un organismo regional vinculado a estándares internacionales, además de Psicología acreditada por un consejo especializado.

En la misma línea, la universidad aseguró que su tasa de inserción laboral de egresados alcanza el 99.57%. Sin embargo, en el comunicado no se precisan variables clave para evaluar el dato: universo consultado, período de medición, tipo de empleo (formal/informal), pertinencia respecto a la carrera o el tiempo promedio para conseguir trabajo. En una nota previa, Acento reportó indicadores de empleabilidad vinculados a una encuesta institucional (Encuesta de Empleabilidad 2023) en el marco del posicionamiento de INTEC en el QS World University Rankings 2026.

La experiencia “integral”: bienestar e intercambios, pero con preguntas pendientes

demás de la oferta académica, INTEC presentó información sobre programas de bienestar estudiantil (como OASIS) y movilidad académica para intercambios trimestrales en el exterior, así como proyectos de investigación con vinculación al mercado de trabajo.

No obstante, el comunicado no aborda asuntos que suelen ser determinantes para las familias: costos reales por carrera, disponibilidad y criterios de becas, cupos, tasas de deserción, endeudamiento (si aplica) y condiciones de acceso para estudiantes fuera del Gran Santo Domingo. Son variables que, en eventos de orientación, suelen quedar opacadas por la narrativa aspiracional sobre “futuro” y “éxito”, y que merecen transparencia comparable a la mostrada en cifras de empleabilidad.

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