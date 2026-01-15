Instituto Duartiano invita a la “Cabalgata por la Patria” este domingo

El Instituto Duartiano invitó a la ciudadanía a participar en la “Cabalgata por la Patria”, un evento ecuestre que se realizará este domingo 18 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, en la Ciudad Colonial, como parte de las actividades conmemorativas del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

La jornada, concebida como una actividad patriótica, recreativa y para el disfrute de toda la familia, contará con la participación de decenas de ejemplares equinos pertenecientes a la Unidad de Caballería de las Fuerzas Armadas, así como de diversas asociaciones y clubes ecuestres del país.

El recorrido iniciará en el Parque Independencia y se desplazará por las calles Mariano Cesteros, Arzobispo Nouel, Pina, Padre Billini, José Reyes, Arzobispo Meriño, Isabel la Católica, Mercedes, Sánchez, Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, para concluir nuevamente en el Parque Independencia.

Al finalizar la cabalgata se realizará una breve ceremonia que incluirá la entonación del Himno Nacional, a cargo de la banda de música del Cuartel General del Ejército Nacional, así como las palabras de Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano; Alexis Thomson, representante de ADOPASO, y Manuel Alberto Gómez, presidente ad vitam de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Instituto Duartiano extendió una invitación especial a todas las familias dominicanas para que se sumen a esta celebración patriótica y disfruten de un espectáculo que conjuga historia, cultura y tradición ecuestre.

Este evento es una muestra del compromiso del Instituto Duartiano con la promoción de los valores patrios y el legado de Juan Pablo Duarte. Invitamos a todos los dominicanos a unirse a esta celebración que enaltece nuestra historia y nuestra identidad, expresó Wilson Gómez Ramírez, presidente de la institución.

La “Cabalgata por la Patria” es un evento gratuito y abierto al público de todas las edades.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más