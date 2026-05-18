Edesur Dominicana informó que este lunes instalará un nuevo transformador de potencia en la subestación Madre Vieja, en la provincia San Cristóbal, como parte de los trabajos dirigidos a mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico.

La empresa aseguró que las adecuaciones beneficiarán a miles de clientes de al menos 53 sectores de esa demarcación, aunque los trabajos obligarán a suspender temporalmente el suministro de energía durante gran parte del día.

Las interrupciones eléctricas están programadas entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en los sectores Madre Vieja, Jeringa, Las Flores, Las Rosas, Bendaño, El Pedrero, Castaño, Proyecto Residencial Montás (MAN), La Piña, Hatillo La Sabana, Hatillo Los Chivos, El Zumbón, Mata Paloma, Mata Naranjo, Monte Adentro, La Pared, Los Cantines y San Miguel.

También resultarán afectados Laura Gabriela, La Sabana, Los Cajuilitos, La Feliciana (parcial), Constitución, Santes I, II, III y IV, Camino del Sol, Sebastián, Los Japoneses, Doña Idalia, Génesis, El Rosal, Leonela, San Rafael, Favidrio, Villa Mercedes, Las Arecas, Olimpo, Los Javillones, Juan Pablo Duarte y La Textil.

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En tanto, el servicio será suspendido entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en Pueblo Nuevo, Lavapiés, San Antonio, Los Acises, Canastica, Niza, Los Multifamiliares, San Isidro, Los Novas, Puerto Rico y parte del centro de San Cristóbal.

Edesur pidió disculpas por los inconvenientes que puedan causar los trabajos y sostuvo que las intervenciones forman parte de su programa de modernización de infraestructura para reducir fallas y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

Las interrupciones prolongadas del servicio continúan siendo una de las principales quejas de usuarios en distintas zonas del país, en medio de reclamos por averías recurrentes, altos costos de facturación y deficiencias en la distribución eléctrica.

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