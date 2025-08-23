El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, inició la instalación de semáforos inteligentes como parte de un plan integral para modernizar la infraestructura vial y garantizar mayor fluidez y seguridad en el tránsito urbano

Los trabajos comenzaron con la colocación de cuatro nuevos cuerpos de semáforos en la rotonda que conecta las avenidas Caonabo y Francisco Alberto Caamaño, en la entrada hacia Villa Tapia.

Brigadas municipales, encabezadas por el director departamental vial Wellington Camilo, realizaron las excavaciones de las bases donde serán colocados los nuevos semáforos.

El director de Tránsito del cabildo, ingeniero Sócrates Vargas, explicó que en los próximos días el sistema de semaforización inteligente será instalado en intersecciones estratégicas como los alrededores del parque Los Mártires, la salida hacia Santo Domingo y la rotonda de entrada a Los Rieles donde se contempla la instalación de cinco cabezales con su cuerpo completo.

El alcalde Alex Díaz Paulino, en fecha reciente adquirió, mediante proceso de licitación un total de 11 semáforos inteligentes que funcionarán con sincronización avanzada en intersecciones clave.

El plan incluye la sustitución de equipos obsoletos por modelos modernos y la ampliación progresiva del sistema en otros puntos críticos de la ciudad.

Además de los semáforos inteligentes, el Ayuntamiento está invirtiendo en la señalización vial para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico, cuya iniciativa forma parte de los esfuerzos para ordenar la movilidad y responder a las crecientes demandas de la ciudadanía.

Choferes consultados dijeron recibir con satisfacción la instalación de nuevos semáforos en diferentes intersecciones de la ciudad.

La medida que tiene como objetivo mejorar el flujo vehicular y la seguridad vial, ha sido bien recibida por los conductores, quienes expresaron que la medida del Ayuntamiento trae alivio ante la perspectiva de intersecciones más seguras y una gestión más eficiente del tráfico.