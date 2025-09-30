El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este martes que la gracia concedida para las personas con más de un año con la licencia de porte y tenencia de armas de fuego vencida empezará mañana, 1 de octubre, y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

En un comunicado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar a los ciudadanos la actualización de su estatus legal, además de que permitirá actualizar la base de datos nacional de licencias de armas, reforzando así los mecanismos de control y regulación en cumplimiento de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

"Con esta resolución ofrecemos una oportunidad a los ciudadanos para que se pongan al día con sus licencias, evitando sanciones y fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante un registro actualizado y transparente", afirmó la ministra.

Una vez finalizado el período de gracia, aquellos titulares que no regularicen su situación estarán sujetos a las sanciones previstas en la Ley 631-16, de acuerdo con el MIP.

De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 631-16 las infracciones a lo dispuesto en la esta ley ley y su reglamento, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, se sancionarán de la manera siguiente:

Infracciones muy graves: con la suspensión indefinida o cancelación de la licencia.

Infracciones graves: con la suspensión temporal de la licencia por hasta seis meses.

Infracciones leves: con amonestaciones o la suspensión temporal de la licencia por hasta tres meses.

