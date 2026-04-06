La orden del tribunal de realizar un nuevo peritaje técnico en el caso Jet Set continúa generando reacciones divididas entre representantes legales de víctimas, con lecturas distintas sobre el alcance de la decisión.

La abogada Ingrid Hidalgo, representante de Massiel Javier, sostuvo que la medida “no es una sorpresa”, al señalar que se trató de una solicitud presentada por escrito por la defensa, notificada previamente a las partes. Explicó que su equipo respondió por la misma vía y pidió el rechazo del pedimento, pero que el juez finalmente dispuso que el peritaje se ejecute “administrativamente”.

Hidalgo indicó que esta nueva evaluación no implica la invalidación del peritaje ya realizado por el Ministerio Público y que, a partir de ahora, el proceso contará con dos peritajes que incluso podrían diferir entre sí. Aun así, subrayó que esa eventual contradicción no impediría esclarecer la causa del colapso.

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En sus declaraciones, la jurista puso énfasis en el impacto humano de la tragedia, al afirmar que “la muerte de más de 234 familias” ha marcado al país y que las consecuencias legales deberán recaer sobre los responsables. Aseguró que el caso avanzará hacia un juicio de fondo, donde se debatirá el valor probatorio de las evaluaciones técnicas y el resto de las evidencias, y reiteró que corresponderá la indemnización a las víctimas, conforme a lo que establece la ley.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más