El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) felicitó a los periodistas dominicanos con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, destacando el papel de estos profesionales en la construcción de una sociedad más informada y consciente.

La institución expresó que el periodismo convierte la información en un servicio público, al tiempo que reconoció la labor de hombres y mujeres que ejercen esta profesión con ética, valentía y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad y la democracia.

A través de un mensaje de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, la entidad valoró el aporte de los periodistas al desarrollo del país y reafirmó su respeto por el trabajo que realizan en favor del acceso a la información y la formación de una ciudadanía informada.

INFOTEP felicita a los periodistas dominicanos y reconoce aportes al país en su día

El INFOTEP reiteró sus felicitaciones a los profesionales de la comunicación en su día, reconociendo su compromiso con la verdad, la información responsable y el servicio a la sociedad dominicana.

EN ESTA NOTA

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Abraham Marmolejos

Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido.

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