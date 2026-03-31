El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) designó a Desoaris D’ Aza Caraballo como directora de la Regional Cibao Norte, con asiento en Santiago, mediante la circular número 1-002 emitida por la directora general Maira Morla Pineda.
D’ Aza Caraballo es una profesional de la administración de empresas con trayectoria en la gestión institucional, orientada al logro de resultados, el liderazgo de equipos y el fortalecimiento de procesos estratégicos en el ámbito de la formación técnico profesional.
Posee una maestría en Gestión de Empresas con concentración en Negocios Internacionales, cursada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como una licenciatura en Administración de Empresas en la misma academia.
En su proceso de capacitación continua, ha participado en programas de alto nivel enfocados en liderazgo, gestión y dirección estratégica, entre ellos el Programa de Alto Potencial Directivo de BARNA, diplomados en liderazgo de alto desempeño y alta gestión gerencial, así como formación en liderazgo transformador impartida por el Infotep.
Su preparación también abarca áreas como gestión de proyectos, innovación, gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y compras locales e internacionales.
En el ámbito comunicacional, cuenta con formación en oratoria, locución profesional, negociación avanzada y media training, fortaleciendo sus capacidades para la gestión institucional y la interacción con distintos públicos.
Asimismo, ha desarrollado competencias técnicas como facilitadora de la formación profesional, complementadas con estudios en técnicas aduaneras, y posee dominio del inglés, incluyendo formación pedagógica en esta lengua.
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