El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) inauguraron el proyecto "Conectividad y acceso digital para la unidad de Oncología Pediátrica del Incart", mediante la donación de equipos tecnológicos destinados a modernizar la infraestructura digital del hospital.

La iniciativa busca mejorar la atención integral de los niños y niñas que reciben tratamiento contra el cáncer, al optimizar los procesos médicos y administrativos del centro.

El proyecto contempla la instalación de estaciones de trabajo, impresoras multifuncionales, sistemas de energía de respaldo y equipos audiovisuales, con el objetivo de fortalecer la gestión hospitalaria y la formación continua del personal de salud.

El acto estuvo encabezado por la primera dama Raquel Arbaje, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la directora general del Incart, Bianny Rosario Rodríguez, quienes resaltaron el impacto positivo de esta acción en el sistema sanitario nacional.

Arbaje expresó que los equipos permitirán optimizar el trabajo del personal médico y administrativo, lo que contribuirá a una atención más humana y eficiente. Agradeció la colaboración del Indotel, calificándola como una muestra de confianza en la labor del Pabellón Oncopediátrico “Uniendo Voluntades”.

Por su parte, Gómez Mazara destacó el sentido humano y transformador del proyecto, señalando que la política debe servir a la gente. Afirmó que el Indotel y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) reafirman su compromiso con la transformación digital del sector salud y la humanización de la experiencia hospitalaria.

La directora del Incart, Bianny Rosario Rodríguez, valoró la alianza como un paso decisivo hacia una salud pública digital e inclusiva, subrayando que la nueva red permitirá que los pacientes pediátricos puedan aprender, comunicarse y entretenerse durante su tratamiento.

El proyecto será ejecutado por el Indotel a través del FDT y garantizará una conectividad eficiente, segura y estable en las principales áreas del hospital. Se enmarca dentro de los objetivos de la Agenda Digital 2030 y de la visión gubernamental de colocar la tecnología al servicio de la ciudadanía.

Esta acción forma parte del compromiso del FDT con la equidad digital en los servicios esenciales, al promover el acceso a infraestructuras modernas y sostenibles que fortalezcan el bienestar social y el desarrollo humano en República Dominicana.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Salud, Víctor Atallah; la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña; y representantes del Indotel, entre ellos Juan Taveras Hernández y Julissa Cruz.

El acto concluyó con un recorrido por las instalaciones de la unidad de Oncología Pediátrica del Incart, donde se pondrá en funcionamiento la nueva red tecnológica.

