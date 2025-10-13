La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que fueron incautados más de 2,000 gramos de distintos narcóticos, y 16 personas fueron detenidas en las últimas horas, durante operaciones de interdicción en contra del microtráfico de drogas, en los municipios de Haina y Nigua, provincia San Cristóbal.

En un comunicado, la DNCD explicó que los agentes de esa institución, coordinados por fiscales de esa demarcación, realizaron varias intervenciones, donde incautaron 1,829 gramos (4.03 libras) presumiblemente cocaína y 193 (0.42 libras) de marihuana, equivalentes a 2,022 gramos (4.45 libras).

Además, incautaron tres armas de fuego, con sus cargadores y varias cápsulas, dos balanzas, cuatro celulares, fundas, tijeras, dinero en efectivo y otras evidencias vinculantes con el tráfico y venta de sustancias controladas.

En los municipios de Haina y Nigua, se intervinieron los barrios de Quita Sueño, El Cacique, Barsequillo, Playa de Gringo, Villa Penca, Invi-Cea, Vietnam, Yogo Yogo, Puerta Blanca, Buenos Aires, La Costa y Los Cuadritos, entre otros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las intervenciones para combatir y atacar el tráfico de drogas, se realizan atendiendo a informes de inteligencia y denuncias anónimas llegadas por distintas vías a los organismos correspondientes.

La DNCD manifestó que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más