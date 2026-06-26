La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó sobre los resultados de varios allanamientos realizados en distintos sectores del municipio San José de las Matas, en la provincia Santiago, donde fueron decomisadas varias armas de fuego.

Según la vocera de la Policía en Santiago, Fior D’Aliza Popa Arias, las armas incautadas carecían de la documentación que acreditara su tenencia o porte legal.

Entre las evidencias incautadas figuran pistolas, varias escopetas, un rifle de cacería, además de cápsulas, cartuchos y otros accesorios relacionados con las armas.

La Policía también informó que durante los operativos fueron detenidas dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas.

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Detenidos serán sometidos a la justicia

Las autoridades indicaron que las armas retenidas quedaron bajo custodia del Ministerio Público como parte de la investigación. Asimismo, señalaron que solicitarán medidas de coerción contra los dos detenidos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más