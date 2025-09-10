La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), incautó 98 paquetes de marihuana durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

El hallazgo se produjo cuando los equipos de inspección detectaron imágenes sospechosas mediante una máquina de rayos X, mientras verificaban varias cargas en uno de los depósitos de la terminal. Posteriormente, una unidad canina confirmó la presencia de sustancias controladas, activando de inmediato el protocolo de actuación.

Por disposición del fiscal actuante se procedió a la apertura de cuatro cajas que contenían suministros médicos y prendas de vestir. En su interior se decomisaron los 98 paquetes de marihuana, debidamente empacados al vacío, con un peso total de 112 libras, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De acuerdo al manifiesto de envío, las cajas fueron remitidas desde una compañía ubicada en Miami, Estados Unidos, y tenían como destino una empresa con dirección en la Avenida Los Beisbolistas, sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Las autoridades han iniciado un proceso de investigación para identificar y someter a los responsables de este frustrado intento de introducir marihuana al país, al tiempo que reafirman su compromiso de redoblar las acciones de interdicción en aeropuertos, puertos y fronteras, a fin de contrarrestar las redes de narcotráfico y sus operaciones ilícitas.

