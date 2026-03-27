Este viernes 27 de marzo de 2026, el presidente Luis Abinader encabezará la inauguración de la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, ubicada en el municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.

La planta, alimentada con gas natural, se incorporará al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) con un aporte de 414 megavatios (MW), en un contexto marcado por las limitaciones históricas de capacidad de generación en República Dominicana.

De acuerdo con las estimaciones, la central contribuirá a la estabilidad del sistema eléctrico y tendría capacidad para cubrir alrededor de un 15 % de la demanda energética nacional.

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