La planta, alimentada con gas natural, se incorporará al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) con un aporte de 414 megavatios (MW), en un contexto marcado por las limitaciones históricas de capacidad de generación en República Dominicana.

De acuerdo con las estimaciones, la central contribuirá a la estabilidad del sistema eléctrico y tendría capacidad para cubrir alrededor de un 15 % de la demanda energética nacional.