El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), inició la entrega de útiles escolares a estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por las recientes precipitaciones en distintas comunidades del país. La iniciativa busca mitigar el impacto de los daños materiales y garantizar que la población estudiantil no interrumpa su formación académica.
En el sector Los Ríos, aproximadamente cien estudiantes recibieron kits escolares como parte de esta acción, la cual fue coordinada directamente con las autoridades de los centros educativos, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) y las familias residentes en las zonas vulnerables.
La entrega formal se llevó a cabo en el Centro Educativo República de Costa Rica, beneficiando a estudiantes provenientes de los sectores La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó que estas acciones forman parte de un plan de respuesta inmediata que se extenderá progresivamente a otras zonas impactadas por los fenómenos atmosféricos.
Atención integral y salud escolar
Además de la reposición de la utilería, que incluye uniformes, mochilas, cuadernos y calzado, la institución dispuso un operativo de Salud Escolar. Este despliegue incluyó evaluaciones físicas y apoyo psicológico, bajo un enfoque de atención integral diseñado para asistir a los menores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad tras perder sus pertenencias.
La comunidad educativa valoró positivamente la intervención gubernamental. La directora del centro, Regina Rodríguez, y representantes de la APMAE como Rafaela Rocha, coincidieron en que este respaldo es vital para asegurar la permanencia escolar y evitar que los niños pierdan el año lectivo debido a la falta de recursos básicos.
En el acto de entrega estuvieron presentes los directores de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; de Utilería Escolar, Omar Brito; el coordinador del Programa de Apoyo Escolar, Santo Gervasio, y la encargada de Salud, Ana Zabala, quienes supervisaron la distribución equitativa de los insumos.
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