Los casi treinta policías y militares vinculados al presunto ‌​‌​‌​‌​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​​​‌‌​​‍‌​​‌‌​‌‌‍‌​‌‌‌​​​‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌​​‌‌‌‍‌‌​​‌‌‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌‌​‌​​‍‌​​​​‌‌‌‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​​‌‌‌​‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌​‌​‌‌‌​‍‌​‌‌‌‌​‌‍‌​​​​‌​‌‍‌​​‌​​‌‌‍‌​‌‌​‌​​‍‌‌​​‌‌​‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​‌​​​‌‍‌​‌‌‌​​​‍‌​​​‌​‌‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​​‌‍‌​‌‌​​‌‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​​​​‌‌​‍‌​‌‌​​‌‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​​‌‌​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​‌‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​‌​‌‌‌‌‍‌​​​‌​‌​‍‌‌​​‌​​​‍‌​‌‌​​​‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​​‌‌‌‌​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌‌​​‌​‍‌​​​‌​​‌‍‌​​​‌​​‌‍‌​​‌‌​​​‍‌​‌‌‌​‌​‍‌‌​​‌​‌‌‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​‌​​‌​‍‌‌​​​‌‌‌‍‌‌​​‌​​​‍‌‌​​‌​‌​‍‌​​‌​​​‌‍‌​‌‌​​‌​‍‌​‌‌‌‌​‌‍‌​​‌‌​‌‌‍‌​‌‌​‌​‌‍‌​​‌​‌‌‌‍‌​​​‌​‌​‍‌​​‌‌‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‍‌​‌​​‌‌​‍‌​​‌‌​​‌‍‌​‌​‌​​‌‍‌​​​​‌​‌‍‌​‌​‌​‌‌‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​​‌​‌‌​‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​​‌‌​​‍‌​​‌​​​‌‍‌​​​​‌‌​‍‌​​​‌‌​​‍‌​‌‌‌‌‌​‍‌​​‌‌‌​​‍‌​​‌​​​‌‍‌​‌‌​‌‌​‍‌​‌‌‌‌​‌‍‌​‌‌‌​‌‌‍‌‌​‌​​​​‍‌‌​​​‌‌​‍‌​​‌‌​‌​‍‌​‌‌​‌​​‍‌​​‌‌‌​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​‌‌‌‌​​‍‌‌​​‌‌‌​‍‌​‌‌‌​​‌‍‌​​​‌‌​‌‍‌​​‌​​‌‌‍‌​​​‌‌‌​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‌​‌‌​‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌‌​‌​‌​​‍‌​​‌​​‌‌‍‌‌​​​‌‌​‍‌​​​‌‌‌‌‍‌​‌​​‌​‌‍‌​​​​‌‌‌‍‌​‌​‌‌​‌‍‌‌​​​‌‌‌‍‌‌​​​​‌​fraude estatal comenzaron este martes la presentación de sus argumentos finales ante el tribunal.

Este proceso judicial persigue una supuesta estafa contra el Estado valorada en más de RD$ 4 mil millones.

Las operaciones fraudulentas se habrían ejecutado a través de las nóminas del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.

El expediente de corrupción administrativa señala como cabecillas al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y al exdirector Juan Carlos Torres Robiou.

Durante la audiencia, el imputado general de brigada del Ejército, Boanerges Reyes Batista, reveló que percibía tres millones de pesos en concepto de viáticos.

El oficial, quien fungió como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial hasta el año 2014, realizó esta declaración frente a las magistradas durante su turno de palabra.

También figuran entre los encartados el coronel Rafael Núñez de Aza y los oficiales Franklin Antonio Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El litigio, conocido públicamente bajo los nombres de operación Coral y Coral 5G, se encuentra en la etapa final del juicio de fondo.

El caso está en manos del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

