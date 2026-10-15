Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Deibyi Guzmán, alias Bibi, imputado de participar en el robo a una vivienda, raptar a una adolescente de 15 años y violarla sexualmente, en un hecho ocurrido el pasado 11 de octubre en Santo Domingo Norte (SDN).

La medida de coerción fue dictada por el juez Leomar Cruz Quezada, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga del imputado.

De acuerdo con el expediente instrumentado por la fiscal investigadora María Sánchez, Guzmán habría penetrado a la vivienda junto a otro hombre que permanece prófugo, de donde sustrajeron joyas, dinero en efectivo y unos lentes.

Posteriormente, el imputado y su acompañante habrían trasladado a la adolescente a otro lugar, donde se produjo la agresión sexual.

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Según el Ministerio Público, los momentos en que la víctima fue arrastrada hasta el lugar donde habría ocurrido la agresión quedaron captados por cámaras de seguridad de la zona.

Durante la audiencia, el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este los argumentos que sustentaban la solicitud de prisión preventiva.

El órgano acusador atribuyó provisionalmente al imputado la violación de disposiciones del Código Penal dominicano, correspondiente a la Ley 74-25, así como de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por disposición del tribunal, Guzmán deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El Ministerio Público continúa con el proceso judicial mientras el segundo implicado permanece prófugo.

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