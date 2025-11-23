La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Pablo Saturnino Matías Sosa, quien se convierte en el cuarto imputado al que en menos de un mes le dictan medida de coerción por la presunta sustracción de medidores eléctricos, propiedad de Edesur Dominicana.
El tribunal dispuso que la medida de coerción sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como evidencia un acta donde constan los elementos e instrumentos incautados al imputado el 21 de noviembre.
Desde el 20 de octubre, son cuatro los imputados que han sido enviados a prisión por la imputación de alegada sustracción de medidores propiedad de Edesur.
La empresa distribuidora de electricidad reiteró su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes en el marco de los procesos judiciales que procuran la protección de los bienes públicos y la seguridad del sistema eléctrico nacional, así como la debida sanción, con apego a la ley.
