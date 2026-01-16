Imponen prisión preventiva al acusado de presunta violación a niña de 10 años

Un juez del departamento de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago decidió enviar a prisión preventiva por un mes al administrador de la cafetería de una escuela del barrio Las Charcas de Santiago, por una presunta violación sexual a una menor de 10 años edad.

El imputado e investigado y enviado a prisión es José Emilio Santana (Militó), de 64 años de edad, quien trabajó por cinco lustros como portero de la escuela, antes de encargarse de la cafetería del centro.

Según los abogados, la medida de coerción impuesta a Santana será revisada el 17 de febrero. Antes habrá una entrevista con la menor que se presume fue abusada.



Exigieron libertad del acusado

Previo al conocimiento de la decisión del tribunal, decenas de personas, del barrio Las Charcas, ubicado al suroeste del centro urbano de Santiago, se concentraron en la explanada del Palacio de Justicia, para exigir la libertad de José Emilio Santana, a quien, según denunciaron, "le quieren hacer daño".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dirigentes comunitarios, parientes y allegados se unieron a los reclamos de la esposa e hijas de Santana para reclamar que sea dejado en libertad.

Los manifestantes, vigilados por los agentes policiales, aseguraron que Militó, como se le concede al imputado, e incapaz de cometer un hecho como el que se le imputa.

Tras la decisión, los parientes y allegados reaccionaron indignados e intentaron entrar a la sede judicial, para encarar a los querellantes, pero fueron apacigisdos por los uniformados del orden.

La medida de coerción en contra de Santana provocó llantos a su esposa en hijas y otros parientes, consolados por los abogados defensores que manifestaron que en la revisión de la coerción se podrá revertir la decisión y lograr la puesta en libertad del acusado.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más