Ana Matilda Duarte, viuda del diseñador Martín Polanco —fallecido en el derrumbe de la discoteca Jet Set— fue bloqueada este lunes en la entrada del Palacio de Justicia cuando intentó ingresar vistiendo una prenda con la fotografía de su esposo. Las autoridades del tribunal le impidieron el acceso en esas condiciones. Tuvo que cambiarse de ropa para poder entrar a la audiencia.
"Solo pido justicia"
Duarte, quien estuvo casada con Polanco durante 38 años, compareció ante el tribunal con visible dolor y reiteró su exigencia de que se esclarezcan las responsabilidades por la tragedia que le arrebató la vida a su esposo.
La mujer reveló además que, desde el derrumbe, se han agravado problemas de salud preexistentes, por lo que actualmente depende de un equipo de oxígeno para movilizarse
La audiencia preliminar del #CasoJetSet continúa este lunes 27 de abril ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con querellas retiradas y la defensa de los hermanos Espaillat aún pendiente de intervenir.
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