República Dominica sufrió este martes un apagón nacional, a causa de una avería originada en el sistema de transmisión, lo que afectó diversos servicios, entre ellos el metro y el teleférico de Santo Domingo.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas que alimentan las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico, quedaron fuera de operación por salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocando la suspensión inmediata del servicio.

Los usuarios de la línea 1 del teleférico fueron evacuados de forma segura, aseguró en un comunicado.

Este miércoles, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 2:20 de la madrugada de este miércoles el total de las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo así el 96 % de la demanda registrada a esa hora.

Santos explicó que todas las plantas estaban operando con normalidad, garantizando la estabilidad del servicio eléctrico en todo el territorio.

1 de 6 | La gente viaja en un camión durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía de energía de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Foto de Eddy Vittini / AFP) 2 de 6 | La gente viaja en un autobús lleno de gente durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía de energía de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Foto de Eddy Vittini / AFP) 3 de 6 | La gente viaja en autobús durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía de energía de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Foto de Eddy Vittini / AFP) 4 de 6 | La gente viaja en autobús durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía de energía de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Foto de Eddy Vittini / AFP) 5 de 6 | La gente viaja en autobús durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía de energía de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Foto de Eddy Vittini / AFP) 6 de 6 | En Santo Domingo, el 11 de noviembre de 2025, la gente viaja en autobús durante un apagón a nivel nacional. Santo Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía energética de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión". (Photo by Eddy Vittini / AFP)

Según la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), el servicio de energía eléctrica registró un blackout -apagón- producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La entidad aseguró que se desplegó un" amplio equipo técnico" con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa indicó que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

