El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 2:20 de la madrugada de este miércoles el total de las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo así el 96 % de la demanda registrada a esa hora.

Santos explicó que todas las plantas estaban operando con normalidad, garantizando la estabilidad del servicio eléctrico en todo el territorio.

Indicó, además, que el Comité de Fallas se reunirá a las 10:00 de la mañana para realizar las indagaciones técnicas correspondientes y determinar las causas que originaron la eventualidad registrada en el sistema, que tuvo origen en una subestación en San Pedro de Macorís

Desde el momento en que ocurrió la eventualidad, todo el equipo del sistema eléctrico se mantuvo en sesión permanente en el Centro de Operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), entre ellos el ministro Joel Santos; Martín Robles, administrador de ETED; Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y administrador general de Punta Catalina; Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Andrés Astacio, superintendente de Electricidad y Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía. También participó de manera muy activa todo el equipo técnico responsable de la coordinación y monitoreo del sistema.

“El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron en constante comunicación el centro del control y el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso”, precisó.

El ministro reiteró el compromiso del Gobierno y del sector eléctrico con la seguridad energética y la confianza de los ciudadanos, al resaltar el esfuerzo conjunto de las instituciones que forman parte el Gabinete Eléctrico, para lograr la recuperación del sistema y asegurar una rápida respuesta ante cualquier contingencia.

