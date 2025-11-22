El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) alerta a la ciudadanía sobre el uso no autorizado de drones en las inmediaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se celebra este fin de semana el concierto del artista boricua Bad Bunny.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, exhortó a todas las personas interesadas en volar drones a cumplir rigurosamente con las disposiciones establecidas en el Reglamento Aeronáutico Dominicano RAD 107, normativa que regula la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en territorio nacional.

Rodríguez Durán explicó que durante eventos multitudinarios, la operación de drones sin autorización puede representar un riesgo significativo para la seguridad aérea y la integridad de los asistentes.

“Cualquier vuelo no autorizado en zonas densamente pobladas o donde se realizan actividades masivas pone en peligro el espacio aéreo y la seguridad de todos. Reiteramos la importancia de cumplir con los procedimientos y permisos requeridos por el RAD 107”, expresó.

La institución recordó que el RAD 107 establece obligaciones como el registro del operador y del dron, la solicitud previa de permisos para vuelos en áreas urbanas o cercanas a multitudes, el respeto a zonas restringidas y límites de altura, así como la obligación de mantener contacto visual con la aeronave en todo momento.

El IDAC reiteró su compromiso con la protección del espacio aéreo nacional y exhortó a la ciudadanía a cumplir con las regulaciones vigentes para garantizar operaciones seguras y responsables.

Por segunda noche consecutiva, el artista puertorriqueño Bad Bunny presenta en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital, su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último disco.

