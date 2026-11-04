Huyeron de la justicia en tres países, pero cayeron en RD

La Policía Nacional informó sobre la captura de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Francia, Países Bajos y Chile, así como la recepción de un dominicano extraditado desde Argentina, durante operaciones coordinadas por la Oficina Central Nacional (OCN-INTERPOL) Santo Domingo.

Uno de los detenidos es el ciudadano francés Romain Cairfarland Eleuthere, arrestado el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuando intentaba viajar hacia las Islas Vírgenes Británicas. Según la Policía, era requerido por las autoridades francesas como principal sospechoso de un asesinato ocurrido en Guadalupe, en febrero de 2026.

Otro de los apresados fue Roberto Aurelio Stefano Porru, ciudadano neerlandés de nacionalidad italiana, detenido el 30 de octubre en Juan Dolio. Países Bajos lo solicita por presunto tráfico de cocaína, lavado de activos y liderazgo de una organización criminal. Las autoridades indicaron que utilizaba documentos españoles fraudulentos.

Ese mismo día, en Santo Domingo Este, fue arrestado el dominicano Modesto Brand Javier, requerido por las autoridades judiciales de Chile por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en noviembre de 2024, en la ciudad de Santiago.

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En un caso separado, la Policía Nacional recibió el 31 de octubre al dominicano Cristian López, alias Emerson, extraditado desde Buenos Aires, Argentina, donde fue localizado y arrestado mediante una operación conjunta entre las autoridades de ambos países.

López era requerido por la justicia dominicana por presunta asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, en relación con un hecho ocurrido en mayo de 2024 en Villa Consuelo, Distrito Nacional. En ese incidente, un ciudadano perdió la vida y un adolescente de 14 años resultó herido de bala.

La institución informó que los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos judiciales y de extradición.

La Policía Nacional señaló que las operaciones forman parte de la cooperación internacional para localizar y capturar personas prófugas de la justicia, tanto en República Dominicana como en otros países.