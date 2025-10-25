Huracán Melissa: COE reduce alerta a nivel amarillo a 3 provincias y el Distrito Nacional tras leve mejoría

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que los niveles de alerta para las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana descendido de roja a amarilla, tras una mejora leve en las condiciones del tiempo a raíz del impacto indirecto del huracán Melissa.

Durante una rueda de prensa de seguimiento celebrada en la tarde de hoy, en la que se dio a conocer el Informe de Situación Número 12, el COE advirtió que el cambio de las condiciones y del grado de emergencia no implica que el peligro ha pasado, especialmente en zonas vulnerables, señalando que aún se esperan lluvias durante el resto de la tarde y noche de hoy.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Del mismo modo, en la Costa caribeña, se recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

Las provincias en alerta roja son:

Barahona

San Cristóbal

Independencia

San José de Ocoa

Monte Plata

San Juan

Azúa

Peravia

Pedernales

En alerta amarilla están:

La Vega

Samaná

Hato Mayor

El Seibo

La Romana

Elías Piña

Duarte

Bahoruco

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

Monte Cristi

Santo Domingo

San Pedro de Macorís

Distrito Nacional

Dajabón

La Altagracia

En alerta verde están:

María Trinidad Sánchez

Santiago

Santiago Rodríguez

Hermanas Mirabal

Espaillat

Autorizan la reanudación de las labores

Asimismo, el Ministerio de Trabajo autorizó este sábado la reanudación de las labores en todas las empresas del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

Trabajo destacó en un comunicado que la decisión se adopta después de que "las condiciones del tiempo hayan mejorado tras el paso de Melissa, permitiendo el restablecimiento gradual de las actividades productivas en dichas demarcaciones".

El ministerio indicó que la suspensión temporal de labores se dispuso "como medida preventiva para proteger la integridad física de los trabajadores y del pueblo dominicano en general, priorizando siempre la seguridad humana sobre cualquier otro interés".

"Exhortamos a los empleadores y trabajadores a retomar sus actividades con la debida precaución, atendiendo a las recomendaciones de los organismos de socorro y manteniendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos", declaró Trabajo.

El huracán Melissa, categoría 1, fue localizado en la tarde de hoy sábado, cerca de latitud 16.6 norte, longitud 75.5 oeste, próximo a unos 405 kilómetros al oeste/suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 210 km al sureste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el oeste a 6 km/h.

