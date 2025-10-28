Ayuntamiento Santiago ha pagado RD$ 431.3 millones por recogida basura en 2025

Un total de RD$ 431 millones 346 mil 916, ha pagado la administración del Ayuntamiento de Santiago en los primeros nueve meses del año 2025, un equivalente a RD$ 47 millones 927 mil 435 mensuales, según informaciones obtenidas en la institución.

Este monto ha sido pagado a las administraciones de cuatro empresas que tienen a su cargo la limpieza de la ciudad, con contratos que fueron reestablecidos en la presente gestión, que encabeza el alcalde José Ulises Rodríguez Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Un reporte de la administración municipal de Santiago indica que en el período enero-septiembre 2025, se pagaron RD$ 66 millones 600 mil a la empresa Cilpen Glabal.

En tanto que la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa) ha cobrado la suma de RD$ 106 millones 860 mil 205.74 y le sigue el Consorcio Rogers ETK, a la cual se le ha pagado, la suma de RD$ 88 millones 333 mil, 762.

Una cuarta empresa, la de más de tiempo en el servicio, Urbaluz (2010-2025), ha cobrado la suma de RD$ 169 millones 552 mil 949.98.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más