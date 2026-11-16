La convocatoria a huelga por 48 horas en el municipio de Licey al Medio y la parte baja de Moca se desarrolla en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, según reportes desde la zona.

Los manifestantes reclaman la construcción y reparación de carreteras, mejoras en el servicio de agua potable, el rechazo a las altas tarifas eléctricas y los apagones, así como la terminación del hospital de Licey al Medio.

La jornada fue convocada por el Comité Unidos para Vencer (Cupave), el Frente de Lucha Unión y Progreso (Flup) y otras organizaciones. La protesta está prevista para extenderse durante 48 horas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más