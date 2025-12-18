El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, acusados de una estafa superior a RD$ 124 millones en perjuicio de 192 personas, tras acoger la acusación del Ministerio Público.

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa agravada, violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos, de acuerdo con el expediente presentado por el órgano persecutor.

La acusación sostuvo que los procesados estructuraron un esquema para la captación de fondos mediante falsas promesas de inversiones rentables y seguras, utilizando como fachada la empresa Pipschasers Capital, S.R.L.

Según el Ministerio Público, los acusados se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión, logrando obtener RD$ 124,575,700.00 bajo una representación fraudulenta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El tribunal valoró los elementos probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

La jueza Yanibet Rivas, presidenta del Sexto Juzgado de la Instrucción, dispuso el envío a juicio tras considerar suficientes las evidencias presentadas en el proceso.

El expediente señaló que los contratos firmados con las víctimas omitían información clara sobre el destino de los fondos, como parte del esquema investigado.

Además, se identificó un patrón de transferencias bancarias entre cuentas vinculadas a los acusados, orientado a dificultar la trazabilidad de los recursos, presuntamente desviados a fines personales.

El Ministerio Público indicó que los hechos serán conocidos en juicio como parte del proceso de persecución penal de los delitos financieros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más