Un hombre fue captado este viernes escondido debajo del Puente Duarte, presuntamente mientras intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional, en un hecho que llamó la atención de decenas de ciudadanos que transitaban por la zona.

La escena quedó grabada en varios videos compartidos en redes sociales, donde se observa al individuo ocultándose en la estructura del puente mientras varias personas comentaban lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad del hombre ni las razones por las que supuestamente era perseguido por los agentes policiales.

El incidente generó múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron sorpresa por la forma en que el hombre intentó evadir a las autoridades en uno de los puntos más transitados del Gran Santo Domingo.

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Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional emita un informe con mayores detalles sobre el hecho.

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