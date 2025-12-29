Una mujer de 36 años de edad y su hijo de dos años fallecieron la noche del domingo tras ser atacados por un hombre de 53 años de edad, quien se presume era la pareja de la mujer y padre del menor.

El hecho habría ocurrido en una residencia en las proximidades del Mercado de las Pulgas, ubicado en el sector Ingenio Abajo, del distrito municipal Francisco de Jacagua, en Santiago.

Las víctimas han sido identificadas como Dadu Chalisier y su hijo Likanson Donation, en tanto que las autoridades establecieron que el presunto atacante es Lakan Donation. El hombre habría golpeado a la mujer y al menor con un block, según contó Luis Alberto Jiménez (Boso), administrador del mercado.

En relación con el caso, la Policía informó este lunes que el atacante, de nacionalidad haitiana, fue detenido.

Asimismo, indicó que las víctimas también eran de nacionalidad haitiana, según los reportes de las autoridades locales que realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más