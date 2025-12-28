Jonathan Nael Germán fue procesado por la muerte de Abrahan Núñez de los Santos, dijo este domingo el Ministerio Público en una nota.

El órgano persecutor del delito, representado por la fiscal litigante Ana Basora, demostró la responsabilidad penal del condenado.

El expediente instrumento por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez explicó que los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de agosto del año 2024, cuando el agresor apuñaló a la víctima, quien herido de muerte logró entrar a la casa de su progenitora y antes de morir indicó que las heridas fueron cometidas por el hoy procesado, quien emprendió la huida, dejando el arma homicida en el lugar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio Público no dio a conocer las circunstancias que rodearon el suceso.

La condena impuesta por jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres