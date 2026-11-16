Hogar Crea Dominicano reconoció 650 personas que culminaron satisfactoriamente su proceso de rehabilitación y reeducación, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas, con mayores oportunidades para convertirse en ciudadanos productivos y personas útiles a sus familias y a la sociedad dominicana.

Se trató de la Ceremonia de Reeducación número 51, en la que el discurso central estuvo a cargo del director ejecutivo y fundador de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz Capellán, quien resaltó los grandes desafíos que enfrenta actualmente la sociedad dominicana ante la problemática del consumo y tráfico de drogas, haciendo especial énfasis en los graves daños físicos, psicológicos, familiares y sociales que provocan las diferentes sustancias sintéticas y las nuevas modalidades de drogas que amenazan especialmente a la juventud.

Díaz Capellán destacó el importante trabajo que durante 51 años ha desarrollado Hogar Crea Dominicano, incorporado en favor de la prevención, rehabilitación y reeducación de personas afectadas por el consumo de drogas y otras adicciones, contribuyendo a la recuperación de miles de vidas y a la reconstrucción de familias.

"Quiero decirle algo importante: el verdadero desafío comienza ahora… ¡Ahora!, es fácil rehabilitarse bajo el cuidado de la institución; ahora es que deben demostrar que aprendieron. Afuera encontrarán tentaciones, dificultades y personas que tal vez duden de ustedes, no permitan que esa duda defina su futuro", exhortó Diaz Capellán.

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Asimismo, expresó que esta graduación, realizada en el salón Independencia del Ministerio de Defensa, constituye una oportunidad para que 650 jóvenes puedan reintegrarse plenamente a sus familias, al mercado laboral y a la sociedad, con nuevos valores, principios y herramientas para construir un futuro diferente.

Graduandos de Hogares Crea.

El director ejecutivo, reconoció y agradeció a la Junta Directiva de Hogar Crea Dominicano Incorporado, encabezada por su presidente Juan Agustín Molina Almonte, por el extraordinario trabajo que viene realizando desde que asumió esta nueva etapa de dirección institucional, destacando su compromiso, dedicación y voluntad de continuar fortaleciendo los programas y servicios que ofrece la entidad.

Hogar Crea Dominicano Incorporado es una entidad privada sin fines de lucro, fundada en 1975 e incorporada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo núm. 1708, de fecha 6 de febrero de 1976. Su labor está orientada a la prevención, rehabilitación y tratamiento del uso indebido de drogas y otras adicciones, bajo el marco de la Ley 122-05.

A lo largo de sus 51 años de trayectoria, la institución ha mantenido una firme misión de rescatar vidas, restaurar familias y ofrecer nuevas oportunidades a quienes enfrentan problemas de adicción, demostrando que la rehabilitación es posible cuando existen voluntad, acompañamiento y compromiso social.

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