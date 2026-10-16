Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat llegaron este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde familiares de las víctimas y afectados por el colapso de la discoteca Jet Set vociferaron consignas como “asesinos” en los pasillos del tribunal.

Los imputados se encuentran a la espera de que el juez decida si acoge o rechaza la solicitud de modificar la calificación jurídica de los hechos por los que son procesados.

La petición, presentada por representantes de víctimas y querellantes, busca que el caso sea juzgado bajo la figura de homicidio por dolo eventual, en lugar de homicidio involuntario. La defensa de los hermanos Espaillat se opone a ese cambio.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, dejó cientos de víctimas. La decisión del magistrado determinará la calificación penal con la que continuará el proceso, pero no establecerá la culpabilidad o inocencia de los imputados.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más