Lidia Pérez de Taveras, hermana del fallecido merenguero Rubby Pérez, afirmó este lunes que el equipo legal que representa a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set está dispuesto a recurrir a todas las instancias judiciales necesarias para procurar justicia por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.

Al ofrecer declaraciones a la prensa, sostuvo que la parte querellante considera que la calificación jurídica del caso debe ser modificada y advirtió que, independientemente de la decisión que adopten los tribunales sobre la apertura de un juicio de fondo, continuarán impulsando las acciones legales correspondientes.

“Estamos completamente prestos y dispuestos a utilizar todos los mecanismos que contempla la ley para procurar una justicia penal acorde con la magnitud de los hechos ocurridos”, expresó.

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Pérez de Taveras señaló que el impacto de la tragedia trasciende el ámbito judicial debido a las pérdidas humanas y al sufrimiento que aún enfrentan los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Agregó que la voz de los afectados no puede ser ignorada en el proceso.

La hermana del artista concluyó con un llamado a las autoridades para que actúen con apego a la justicia y recordó que cientos de familias continúan esperando respuestas tras el colapso del establecimiento.

“La tierra llora justicia”, manifestó al referirse al sentimiento que, según dijo, comparten los familiares de los fallecidos y heridos.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más