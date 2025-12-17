El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina aseguró que la independencia judicial, lejos de ser un privilegio de los jueces, es una garantía de la ciudadanía, al entender que un Poder Judicial fuerte no se legitima por la popularidad de sus decisiones, sino por la fidelidad a la Constitución y las leyes.

“Cuando un juez puede decidir sin temor, ajeno a presiones externas y sin cálculos fuera del derecho, la sociedad gana en certeza, en igualdad y en confianza. Así, la independencia judicial deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una garantía concreta para la ciudadanía y en un pilar efectivo de nuestra democracia constitucional”, aseveró.

Durante la Promoción 2023 del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, Molina indicó que los sistemas de carrera judicial consolidan esa garantía para que quienes juzgan, lo hagan desde el mérito, la formación y la experiencia acumulada, y no desde la necesidad de “agradar, convencer o prometer”, fortaleciendo así la confianza pública en las decisiones judiciales.

“La legitimidad democrática del juez se construye en su práctica cotidiana: escuchar activamente, estudiar con detenimiento cada caso, aplicar el derecho desde la sana crítica, motivar con rigor y asumir su decisión con responsabilidad, integridad y valentía, incluso cuando hacerlo resulte impopular”, dijo Molina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El juez aseguró que un mundo marcado por la desinformación, la mayor fortaleza del Poder Judicial seguirá siendo la calidad de sus decisiones y la integridad de quienes las dictan.

“Llegarán días difíciles. Llegarán momentos en que la decisión correcta será la más criticada; momentos en que la presión, la opinión pública o los intereses de la coyuntura intentarán doblar su criterio o ponerles una etiqueta. Ese es el momento de la verdad”, subrayó.

En ese sentido, les exhortó a los nuevos jueces y juezas acuñar la frase expresada por el juez presidente de Estados Unidos, Chief Justice John Roberts Jr.: "No tenemos jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un extraordinario grupo de jueces dedicados que hacen su mejor esfuerzo para impartir justicia por igual a las personas que comparecen ante ellos. Esa rama judicial independiente es algo de lo que todos deberíamos estar agradecidos".

Molina destacó que en República Dominicana no hay jueces de un sector ni de otro.

“Ustedes no pertenecen a nadie más que a la Ley. Por eso, les exhorto a tener la valentía de ser justos cuando nadie aplauda. Tengan el coraje de fallar conforme al derecho, aunque el entorno exija lo contrario. La independencia no se demuestra en la calma, se prueba en la tormenta”, expresó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más