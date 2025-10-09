La Policía Nacional informó este jueves del hallazgo de restos humanos calcinados, presumiblemente correspondientes a Lisset Melenciano Tejada, reportada como desaparecida el pasado domingo en San Cristóbal
El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda e investigación desarrollado hoy en la residencia de la desaparecida, ubicada en el sector Kilómetro 3½, municipio cabecera de San Cristóbal, y sus alrededores.
Un comunicado de la Policía Nacional precisó que durante la inspección técnica de la escena, los agentes investigadores, junto a representantes del Ministerio Público, detectaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda.
Tras realizar la excavación, "se ubicó un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de combustible, donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano", agregó la información.
Los indicios recolectados fueron embalados, etiquetados y levantados conforme a los protocolos de cadena de custodia, y remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis científico y antropológico, con el propósito de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas y circunstancias del hecho.
La Policía Nacional aseguró que mantiene activas las labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público, "a fin de profundizar en las líneas de indagación que conduzcan a la identificación y captura de los posibles responsables de este lamentable crimen".
