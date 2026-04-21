Residentes del sector Los Girasoles hallaron este martes dentro de una mochila abandonada en una cañada de la zona el cuerpo sin vida de una niña de un año y cuatro meses, horas después de que la menor fuera reportada como desaparecida.
Según informaron vecinos del lugar, la madre de la bebé la había enviado a la vivienda de su padre —de quien se encuentra separada— para que la abuela paterna y su pareja pudieran verla. Poco después, la mujer recibió una llamada en la que le comunicaron que la niña había desaparecido.
La búsqueda se extendió por el sector hasta que vecinos dieron con el cuerpo de la menor en la cañada cercana al lugar donde se encontraba.
Efectivos de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias investigativas que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la muerte de la niña y procedieron al arresto preventivo de los padres de la menor, trasladados al destacamento del sector Los Girasoles.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento una versión oficial sobre las causas del deceso. El caso permanece bajo investigación.
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