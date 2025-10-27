La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones del forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con una perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

La SIP condena el asesinato

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió este lunes a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en el estado de Durango, México.

La Fiscalía General de Durango confirmó hoy el asesinato del periodista, quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, con sede en Miami, hizo un llamado "urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad".

"Dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística", expresó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Ramos instó a las autoridades de Durango y México "a activar sin demora los mecanismos de investigación correspondientes para aclarar qué sucedió y conocer si el móvil del homicidio estuvo relacionado a su trabajo periodístico".

La SIP ha venido denunciando las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a irregularidades en la administración local.

