El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, afirmó que en el caso del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club “habrá justicia, pero no como la gente espera”, al advertir que el proceso penal difícilmente concluiría con condenas de prisión para los imputados.

Conforme a la ley actual, y a la forma en que se configura un homicidio involuntario, una negligencia, una imprudencia o un accidente, no es posible que esas personas al final sean condenadas a penas privativas de libertad. En el peor de los casos, si son declarados culpables, sería una pena suspendida, expresó el jurista.

Pérez explicó que se ha limitado a ofrecer entrevistas en medios de comunicación porque sus planteamientos no siempre son bien recibidos y porque, según dijo, “hay colegas abogados que están difundiendo temas como populismo penal para causar indignación y confundir a las víctimas”.

No obstante, aclaró que en el ámbito civil sí corresponde una reparación. “Hay un daño real y ese daño tiene que ser resarcido. Eso es lo que va a ocurrir”, puntualizó. En ese sentido, informó que en la querella presentada por sus representadas se reclama una indemnización de 100 millones de pesos.

Convocan marcha pacífica

En medio del proceso judicial, el Movimiento Justicia Jet Set, integrado por sobrevivientes del siniestro y familiares de las víctimas, convocó a una marcha pacífica para el próximo 25 de enero.

Según la convocatoria difundida en redes sociales, la movilización iniciará a la 1:00 de la tarde en la estación Juan Bosch de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez.

La defensa de los hermanos Espaillat pidió autorización para realizar un peritaje independiente sobre la estructura del centro nocturno, intentando contrarrestar los hallazgos del Ministerio Público.

El pasado 12 de enero, el juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió aplazar para el lunes 16 de marzo de 2026 la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo del Jet Set Club, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas.

Mery Ann Escolástico